Casablanca et Bordeaux célèbrent 30 ans de jumelage

Les villes de Casablanca et de Bordeaux s’apprêtent à célébrer 30 ans de jumelage à travers une série d’événements notamment culturels, a-t-on indiqué auprès de l’Institut culturel français de Casablanca.

En 2018, artistes, habitants, architectes, acteurs publics, entrepreneurs viendront à Casablanca pour « découvrir ou redécouvrir la plus active ville du Maroc », a-t-on ajouté.

L’Institut propose de marquer cet évènement, initié sous le thème « Casablanca/Bordeaux : 30 ans de vie commune », en renouvelant les liens tissés entre les deux villes au fil des ans.

Des acteurs, des artistes et des personnalités, qui auront « à cœur d’inventer des projets avec et pour les Casablancais », viennent de Bordeaux, annonce l’Institut. « Au fil des invitations de personnalités et d’artistes venus de France, l’Institut propose de créer de nouvelles rencontres, avec l’espoir que celles-ci ouvriront sur de nouveaux projets, de belles aventures », ajoute-t-on.

Selon l’Institut, les deux villes ont « des choses à partager ». Elles sont toutes deux des villes portuaires, ouvertes sur l’Atlantique, et elles ont la particularité d’être « riches en créativité et en innovation ».

