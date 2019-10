PARTAGER Casablanca accueille son premier Business Law Forum

Après un beau succès au Koweit, en Oman et au Qatar, LexisNexis lance la première édition du Casa Business Law Forum, organisée en partenariat avec Ikone Juris, distributeur exclusif au Maroc des produits et services d’information juridique en ligne du groupe LexisNexis, annonce un communiqué de presse de la société. L’événement se tient les 21 et 22 octobre 2019 à Casablanca.

Au moins 200 juristes d’affaires, opérateurs économiques et décideurs y sont attendus autour d’un programme articulé autour de conférences plénières avec des panels thématiques et d’ateliers de formations.

3 temps forts

Le Casa Business Law Forum se veut un évènement majeur pour tous les acteurs de l’économie et du droit des affaires au Maroc et en Afrique. Pendant deux jours et sous différentes formes, de grands juristes et experts marocains et internationaux partageront leurs expériences et expertise.

La première journée sera consacrée aux conférences plénières portant sur 4 thèmes d’actualité et juridique avec de prestigieux intervenants marocains et internationaux.

La deuxième journée sera dédiée à la formation et proposera 5 parcours et 15 ateliers. Le programme réserve également de larges plages horaires aux networking, permettant aux participants de se rencontrer et d’échanger les idées dans un cadre convivial.

Le programme du Casa Business Law Forum 2019 réserve un troisième temps fort : un dîner de gala au Siège de la Région Casablanca-Settat (Palais du Méchouar) qui clôturera la journée du lundi 21 octobre, et durant lequel plusieurs Awards seront remis.

Les Awards visent à reconnaître l’excellence au sein de la communauté juridique marocaine. Toutes les candidatures sont transmises, en version anonyme, au comité scientifique, composé de professeurs et d’experts reconnus, pour sélection finale des lauréats.

Rappelons qu’au Maroc, LexisNexis et Ikone Juris ont développé un partenariat permettant de mettre en place des programmes d’action à forte valeur ajoutée pour les acteurs de l’économie et du droit des affaires au Maroc et en Afrique.

LNT avec CdP