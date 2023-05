La 2ème édition du Forum de la Transformation Digitale s’est ouverte, mercredi à Casablanca, sous le thème « Le Cloud au service de l’accélération de la digitalisation des entreprises marocaines ».

Cet événement, coorganisé par Orange Maroc et AOB Group en partenariat notamment avec Huawei Technologies et l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information du Maroc (AUSIM), se veut l’un des rendez-vous incontournables pour le domaine du numérique et de ses professionnels. En effet, cette rencontre annuelle a pour vocation de réunir les professionnels des secteurs public et privé autour des bonnes pratiques liées à la transition numérique.

A cette occasion, le président de l’AUSIM, Hicham Echiguer a souligné l’importance de la digitalisation au Maroc dans la mesure où le digital à l’échelle mondiale est porteur d’énorme valeur ajoutée. Et de souligner que le Maroc est appelé à faire partie des tops players au niveau mondial et continental dans le domaine du digital, notant que le digital nation peut couvrir tous les secteurs et libérer le potentiel des entreprises et des administrations et satisfaire les besoins de la population. M. Echiguer a souligné que la connectivité est d’une importance capitale aujourd’hui et davantage d’opérateurs diversifient leurs produits pour englober le cloud et data center, relevant la nécessité pour les grandes entreprises de s’ouvrir sur la startup nation.

Pour sa part, le directeur général Orange Maroc, Hendrik Kasteel, a souligné l’importance de la formation pour avoir des lauréats en mesure de saisir les opportunités offertes par le digital, notant que la création de la Cloud Academy traduit « notre volonté commune » de former une nouvelle génération de talents numériques.

De son côté, le directeur général de Huawei Maroc, Cui Peng a relevé que l’économie numérique ne cesse de se développer et de croître sa part dans le PIB des pays à travers le monde notamment après la pandémie de coronavirus. Il a, dans ce sens, rappelé les efforts déployés par le Maroc pour promouvoir ce secteur, notant que le Royaume dispose d’énormes potentiels et l’ensemble des acteurs sont appelés à fédérer leurs efforts pour promouvoir la transformation digitale dans le pays.

En marge de ce forum, une convention-cadre de partenariat portant sur la création de la « Cloud Academy » a été signée entre le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et Orange Maroc.

Ce forum a été marqué aussi par la signature d’une convention de partenariat entre Orange Maroc, Huawei Maroc et l’ENSAM Casablanca.

A cette occasion, M. Miraoui a remis aussi les premiers prix aux lauréats du concours d’intelligence artificielle visant la promotion de la recherche et l’innovation, organisé par Orange Maroc en partenariat avec l’ENSAM de Casablanca.

Le Forum de la Transformation Digitale est une plateforme de rencontres des professionnels IT et des technologies providers afin de benchmarker et d’échanger autour des meilleures tendances et pratiques pour évoluer au rythme des usages technologiques actuels.

