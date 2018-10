PARTAGER Casablanca accueille le plus grand salon du packaging et de l’emballage de la région MENA

La Fédération Marocaine de Plasturgie (FMP), en collaboration avec Global Fairs & Events, organise du 12 au 15 décembre 2018, la troisième édition de Plast Pack, Salon international du packaging et solutions d’emballage plastiques, de l’impressions.

Organisée sous le thème « Quelles solutions innovantes pour le secteur de l’emballage africain », cette 3ème édition accueillera 180 exposants de 28 pays et devrait recevoir 15 000 visiteurs dont des délégations d’acheteurs venues de 9 pays.

Le salon regroupe quatre grandes filières piliers de l’économie marocaine et mondiale, à savoir l’emballage, l’impression, la machinerie ainsi que les accessoires et la logistique de proximité.

Cette troisième édition s’élargit à d’autres types d’emballages comme le verre, le bois, le métal… en plus du plastic et du carton. « L’objectif de cet élargissement étant de proposer une des plateformes commerciales et d’affaires internationale les plus complètes et les plus importantes du secteur dans la région MENA, en Afrique et à l’international », expliquent les organisateurs.

LNT