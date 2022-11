La première édition du Garden Expo (Salon International de l’Aménagement Paysager, de la technologie et du Brico Jardin), se tiendra du 1er ou 03 Décembre 2022 à Casablanca, sous le thème «Le Développement de la culture végétal en ville ».

Organisé par R2H Communication en partenariat avec l’association des architectes paysagistes du MAROC (AAPM), l’association Marocaine des Paysagistes (AMAP), l’institut national des recherches agronomique Maroc (INRA), ce salon a pour objectif de valoriser les acteurs professionnels de l’aménagement paysager et du jardin au Maroc.

Plus de 50 exposants prendront part à cet événement qui verra la participation de professionnels du Maroc de France, de Belgique et du Portugal qui viendront partager leur expérience et maximiser les opportunités des échanges bilatérales du secteur de l’aménagement paysager et de la technologie du Brico Jardin, précisent les organisateurs dans leur communiqué.

« L’idée m’est venue en observant qu’autour de moi dans la métropole casablancaise où je vis et j’ai grandi, il y a eu un grand changement, une grande prolifération du béton contre la régression des espaces verts, il n’y a plus d’harmonie, les Bidaouis comme tous les Marocains d’ailleurs, méritent de vivre dans des villes oxygénées avec une dimension environnementale », affirme Mehdi Rahho, organisateur du Salon. Et d’ajouter : « Pour cette raison, ce salon, pour moi, n’est pas seulement une exposition mais surtout une action militante et un débat sur la culture végétale en ville mais aussi sur l’utilisation des ressources hydriques dans nos espaces verts. Nous voudrions collaborer en vrai partenaire citoyen dans la réalisation du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste ».

Le salon prévoit également une programme scientifique avec trois thématiques : Pénurie hydrique : les enjeux pour l’environnement urbain; les jardins urbains : un patrimoine à entretenir; le coût, les enjeux, les bonnes pratiques et « Comment réussir la transition vers des villes durables ? ».

Partagez cet article :