Casablanca accueille la 3ème édition de China Trade Week

La 3ème édition de China Trade Week Morocco se tiendra à Casablanca du 16 au 18 décembre 2019 avec la participation plus de 150 exposants, représentant des secteurs tels que l’industrie du thé, le bâtiment, l’agriculture, l’électricité, l’électronique, les énergies renouvelables, le textile et les biens de consommation, etc.

Organisé par le groupe chinois MIE Events, cet événement a pour objectif de fournir aux exposants, aux visiteurs et aux différents investisseurs l’opportunité de se rassembler et de développer des relations commerciales.

Il est à noter que l’édition 2018 avait accueilli plus d’une centaine d’exposants et plus de 5 000 visiteurs. Cette année, CTW table sur au moins 7 500 visiteurs professionnels et prévoit des rendez-vous B2B pré-organisés, pour permettre d’augmenter les chances de rencontre entre les acheteurs locaux et les vendeurs venus de différentes provinces de Chine.

Cet événement accueillera également l’African Technology Show (AFTS). La conférence AFTS réunira une dizaine de conférenciers qui présenteront l’impact de la quatrième révolution industrielle sur le Maroc et l’Afrique comme la robotique, les véhicules autonomes, l’impression 3D et les villes intelligentes à travers le continent.

« Avec l’African Tech Show (AFTS), nous souhaitons développer la plateforme CTW et lancer de nouveaux formats de salons à travers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie centrale », a déclaré Zahoor Ahmed, vice-président Stratégie et partenariats, MIE Groups, lors de la conférence de lacement organisée mercredi 20 novembre à Casablanca.

Le 3ème CTW Maroc coïncide avec la célébration de MIE Groups de son 20ème anniversaire. Lancé en 2000, MIE Groups accompagne à travers ses expositions plusieurs sociétés chinoises au Moyen-Orient et en Afrique.

Le groupe a aidé plus de 80 000 PME et grandes entreprises à développer leurs activités. « L’engagement de MIE pour le marché marocain est inébranlable, ce que le groupe prouve non seulement avec la 3ème édition de CTW Maroc, mais aussi avec nos nouveaux bureaux cette année à Casablanca », a ajouté M. Zahoor Ahmed.

L’inscription et l’entrée sont gratuites, en ligne sur www.ctwmorocco.com ou sur place à la Foire Internationale de Casablanca durant toute la durée du CTW.

AL