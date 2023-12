L’Institut français du Maroc organise la première édition du Festival Amwaj أمواج, dédié à la radio, aux podcasts et à la création sonore. En partenariat avec l’association « Longueur d’Ondes » (Brest, France) et le studio indépendant « Les Bonnes Ondes » (Casablanca), l’événement se tiendra du 14 au 17 décembre, offrant un regard approfondi sur un secteur en pleine effervescence.

Le Festival, conçu comme un retour à l’écoute et à l’attention, vise à promouvoir des écritures alternatives, inclusives et protéiformes, expliquent les organisateurs. Il offre un espace où le droit à la parole est rééquilibré pour tous. Au programme : tables rondes, écoutes collectives, performances artistiques, exposition et concerts.

Amwaj أمواج rassemblera les acteurs-clé et professionnels du son du Maroc et de France. Plus de cinquante intervenants animeront des tables rondes, écoutes collectives, performances artistiques et concerts. Des personnalités telles que le rappeur Oxmo Puccino, l’humoriste Asmaa El Arabi, la documentariste Adila Benedjaï-Zou, le musicien Réda Allali, et le grand reporter de guerre Omar Ouahmane seront présents pour partager leurs expériences.

Dans une perspective de transmission et afin de favoriser l’émergence de nouveaux auteurs, des sessions de formation seront offertes aux jeunes professionnels. En parallèle, un appel de l’Institut français du Maroc a permis de soutenir financièrement douze projets de création sonore marocains.

