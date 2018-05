PARTAGER Casablanca: 4ème édition du Symposium « Fibre Optique et Bâtiments Intelligents »

La 4ème édition du Symposium « Fibre optique et bâtiments intelligents » s’est tenue, mardi, à Casablanca, en présence surtout du co-inventeur de la fibre optique, l’Américain Peter C. Schultz.

Ce rendez-vous, initié sous le thème »connectivité avancée au service de l’attractivité des territoires », traite notamment de l’impact du très haut débit sur le développement des territoires et son rôle dans le renforcement de la marque Maroc au niveau international.

A cette occasion, le maire de Casablanca, Abdelaziz El Omari, a considéré que la métropole connait des transformations socio-économiques profondes, grâce notamment aux divers projets structurants, ajoutant que l’utilisation des technologies de pointe, telle la fibre optique, facilitera la gestion de la chose locale.

Pour M. El Omari, l’avenir ne peut être conçu en l’absence de l’utilisation de la fibre optique pour garantir la connectivité de toute les zones de la ville.

Il a, à cet effet, évoqué la vision Casa Smart City qui fait de l’utilisation des technologies un facteur déterminant, à la lumière de la volonté et de la stratégie des autorités qui veulent faire de la ville un espace connecté.

Pour sa part, le directeur général de l’opérateur de téléphonie Orange, Yves Gauthier, a appelé à la conjugaison des efforts des pouvoirs publics et des acteurs économiques pour généraliser l’utilisation de la fibre optique.

L’utilisation à grande échelle de la fibre optique contribuera à réduire les coûts, avec un impact certain sur le développement et l’essor de l’économie nationale, a-t-il assuré.

De son côté, Pierre Marti, un haut responsable du groupe américain OFS, leader mondial et producteur de cette fibre, a salué la remarquable avancée qu’enregistre le Maroc au niveau économique et de la place de choix qu’il occupe au niveau de l’Afrique et de la région MENA.

Le co-inventeur de la fibre optique, Peter Schultz a indiqué que le Maroc vit au rythme de grands chantiers et peut bien tirer profit de l’usage de cette technologie dans le développement local.

Le Dr. Schultz, qui a défendu la notion de « l’aménagement numérique », a estimé que le déploiement de la fibre optique contribue au désenclavement des territoires, comme c’est le cas pour Virgin Islands aux États-Unis.

Initié par Orange Maroc et AOB Group, sous l’égide du ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme de l’habitat et de la politique de la ville, ce rendez-vous est marqué par la proclamation des vainqueurs du concours au profit des étudiants de dernière année de l’École Nationale d’Architecture de Rabat autour de la conception d’un bâtiment professionnel intelligent.

LNT