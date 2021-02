Les éléments de la préfecture de police de Casablanca ont interpellé, mardi soir, trois individus apparus dans une vidéo relayée par les applications de messagerie instantanée au contenu violent qui ébranle le sentiment de sécurité et menace la sécurité des personnes et des biens.

Les services de sûreté nationale à Casablanca ont interagi avec rigueur et célérité avec la vidéo publiée, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans cette vidéo, des personnes munies d’armes blanches en compagnie d’un chien féroce ont simulé une agression à l’arme blanche d’un individu avant de filmer ce dernier en train de le jeter dans une fosse septique, précise le communiqué.

Les investigations et recherches réalisées ont révélé qu’il s’agit d’actes criminels fictifs et que les mis en cause ont filmé cette séquence sous forme d’un court-métrage pour le publier sur YouTube, dans le but de réaliser des recettes grâce aux vues obtenues, a ajouté la même source.

Trois des mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que pour arrêter tous les complices impliqués dans ce crime fictif qui menace le sentiment de sécurité des citoyens, a conclu la DGSN.

LNT avec Map

