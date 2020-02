PARTAGER Casa Tramway permet à ses usagers de lire durant leurs trajets

Casa Tramway vient d’annoncer le renouvellement de l’évènement culturel QRA TEWSEL du 8 au 11 février 2020. Cet événement fait la promotion de la lecture et du savoir, en mettant à disposition des passagers du tramway des livres et divers supports de lecture.

Cette 5ème édition se fait en collaboration avec le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports à l’occasion du Salon International de l’édition et du livre, ainsi qu’en collaboration avec l’Université Hassan II de Casablanca.

Pour permettre la réalisation de cette nouvelle édition, Casa Tramway s’est entouré de partenaires et bénéficie de la mise en place de 40 nouvelles bibliothèques, destinées à entreposer les livres gracieusement offerts par 6 maisons d’édition. Ces bibliothèques seront installées au niveau de 20 stations, parmi les plus fréquentées du réseau de tramway, et seront supervisées par des étudiants bénévoles de l’association JLM FSJES AIN CHOK.

Dans la continuité des éditions précédentes qui avaient mis à l’honneur la valeur de « partage », Casa Tramway invite tous les voyageurs désirant participer à l’opération, à donner ou échanger leurs livres au niveau des bibliothèques du réseau.

Voici les stations qui seront concernées par l’opération :

