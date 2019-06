PARTAGER Casa-Settat : Le taux de réussite au bac en très forte augmentation

Le taux de réussite dans la session ordinaire de juin 2019 du baccalauréat s’est élevé à 67,49% à Casablanca-Settat, en hausse de 20% par rapport à l’exercice précédent, se félicite, dimanche, l’Académie régionale de l’’éducation et de formation (AREF).

Quelque 51 mille candidats, dont 2.365 libres, ont décroché leur baccalauréat, indique la même source dans un communiqué, qualifiant ces résultats de « saut qualitatif ».

Sur les 48.629 candidats officiels ayant réussi les examens, 27.368 sont des filles, avec un taux de réussite de 71,68%, contre 62,80% chez les garçons (21.261 bacheliers), ajoute la l’Académie régionale, qui rappelle que Casablanca-Settat comprend près du quart des candidats au niveau national.

Les lauréats des branches scientifiques, mathématiques et techniques ont été les plus nombreux (40.108), suivis notamment de leurs camarades des lettres modernes et de l’enseignement originel (7.700), du baccalauréat international marocain options française et anglaise (6.454) et du baccalauréat professionnel (822).

La meilleure moyenne générale de la région dans l’examen national unifié a été de 19,77 enregistrée dans la branche des sciences physiques, souligne la même source, se réjouissant de la nette amélioration du nombre de candidats ayant obtenu des mentions.

Tout en saluant l’implication et l’adhésion de l’ensemble des intervenants et des partenaires pour mener à bien cette opération, l’Académie régionale rappelle que la session de rattrapage va se dérouler les 4, 5, 6 et 8 juillet prochain, alors que les résultats finals seront rendus publics le 13 du même mois.

LNT avec MAP