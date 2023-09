Le comité de supervision et de contrôle de l’Agence Régionale d’Exécution des Projets (AREP) de la région Casablanca-Settat a tenu, lundi au siège de la région à Casablanca, sa session ordinaire du mois de septembre.

Lors de cette session qui s’est déroulée sous la présidence du président du conseil de la région Abdellatif Maâzouz en présence du directeur, des cadres et membres de l’agence, le directeur de l’AREP, Mustapha Amrani a présenté un exposé détaillé sur l’état d’avancement des projets attribués à l’agence, les propositions des projets à attribuer à l’AREP, ainsi que le budget amendé au titre de l’année 2023, indique un communiqué de la région.

S’agissant de l’état des lieux des projets, M. Amrani a souligné que le budget alloué aux projets au titre de l’année en cours s’élève à 1,348 milliard de dirhams pour la réalisation de 34 projets portant sur le développement des infrastructures et les secteurs de l’enseignement, du transport et de l’approvisionnement en eau potable, précise le document.

Cette session a été marquée par la présentation des mesures prises pour développer et moderniser les modes de gestion de l’agence qui constitue le bras exécutif de l’AREP. A cet égard, explique le communiqué, les membres de l’agence se sont engagés à mettre en place un système de gestion de la qualité selon les normes de qualité internationales (ISO 9001 v2015), relevant que l’agence s’attend à être labélisée ISO9001 avant la fin de l’année 2023.

L’agence a développé aussi un système informatique pour une gestion efficiente des finances et de la comptabilité étant donné que ce système permettra la gestion de l’ensemble des opérations se rapportant à la comptabilité générale et la comptabilité liée à l’exécution du budget, outre la génération d’indices pour le suivi de l’efficience du rendement et l’évaluation des résultats.

En ce qui concerne la gestion des projets, l’AREP a mis en place un système informatique pour le développement des outils de pilotage, le calcul des indices et l’évaluation des résultats liés à la gestion des projets attribués à l’agence de l’étape d’études à celle de la réception définitive.

A cet effet, M. Amrani a mis l’accent sur l’importance de la mise en place d’un comité d’audit à l’agence sur la base de la décision du comité de supervision et de contrôle prise en session de février, notant que ce comité procédera à des opérations d’audit des projets réalisés et émettra des avis qui seront soumis au directeur.

Les membres de l’Agence ont débattu de manière exhaustive les points inscrits à l’ordre du jour de la session, conclut le document.

