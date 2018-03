Casa Fashion Show fête les années 80

par AL |







Lancé il y a 6 ans, Casa Fashion Show est devenu depuis l’événement «people» de la métropole économique.

Accueillant marques de luxe, mannequins internationaux et artistes de renom, comme à l’accoutumé, l’événement combinera mode, musique et danse, le tout mis en scène par le célèbre chorégraphe Hakim Ghorab.

Depuis ses début, CFS a vu défiler de nombreuses stars : Noémie Lenoir, l’ex Miss Univers Gabriela Isler, Natasha St Pier, Hélène Segara, Estelle Lefébure, Jenifer, Patrick Fiori, Garou, Cris Cab, etc.

Pour sa 12ème édition, et pour fêter son 6ème anniversaire, le Casa Fashion Show rend hommage aux années 80.

« C’est la thématique globale qui ressort cette saison. Toutes les collections printemps/été vont être très orientées années 80… Cela a également rapport avec le parrain de cette édition, un artiste dont l’identité sera prochainement dévoilée », explique la créatrice de l’événement, Kenza Cheddadi, sur le choix du thème.

C’est la chanteuse française, Jenifer, coach de «The Voice Kids», qui animera l’événement, pour la deuxième fois après son passage en 2016, accompagnée du mystérieux parrain.

Les top models Vika Bronova et Lourdes Coteron seront également de la partie. Les Marocains Saad Ouadrassi et Sara Chraibi auront la mission de revisiter la robe du soir, chacun à sa façon. Le roi du cuir, Jean Claude Jitrois, invité d’honneur, proposera pour sa part une collection Printemps/ Eté 2018… Le show comptera enfin sur la présence de Valérie Bègue, ex Miss France et d’Ophélie Meunier, animatrice de M6.

Dans une démarche solidaire envers les enfants victimes de malformations cardiaques, le CFS soutient chaque édition l’Association des Bonnes Œuvres du Cœur. Cette année et pour la première fois, l’événement soutiendra également la coopérative IKHLASS des tisseuses d’Almis. Celles-ci créeront une collection capsule de sacs/pochettes pour les invités, dont les ventes seront intégralement reversées aux femmes de la coopérative.

Casa Fashion Show Printemps/Eté 2018 se tiendra samedi 21 avril au Sofitel Casablanca Tour Blanche. Le show sera suivi, dimanche 22 avril en début de soirée, d’un showcase privé avec la chanteuse Jenifer.