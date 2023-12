Organisée par LexisNexis, leader mondial de l’édition juridique, en collaboration avec son partenaire exclusif au Maroc, Ikone Juris, la 5e édition du Casa Business Law Forum (CBLF) a réuni plus de 400 participants autour du thème « Le droit à l’ère des technologies innovantes : Défis et enjeux de l’intelligence artificielle ».

A cette occasion, Souâd El Kohen, fondatrice d’Ikone Juris et directrice du comité éditorial LexisNexis Maroc, a souligné que l’objectif du CBLF est d’accompagner les professionnels en leur fournissant des outils performants et sécurisés, tout en les tenant informés des nouvelles innovations technologiques, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. Benjamin Filaferro, directeur général de LexisNexis MENA, a complété cette intervention en ajoutant que LexisNexis, en tant qu’acteur leader de l’innovation dans le droit, associe expertise juridique et technologie pour créer des solutions d’information et d’analyse.

Le Président de la Commission Nationale de Contrôle de Protection des Données à Caractère Personnel (CNDPD), Monsieur Omar Seghrouchni, a également pris la parole pour aborder les enjeux liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle en termes de préservation de la vie privée et de traçabilité des informations.

Tout au long de la journée, les professionnels du droit des affaires et les opérateurs économiques ont assisté à des interventions d’experts nationaux et internationaux. Les discussions ont exploré différents aspects de l’intelligence artificielle, tels que son impact sur la pratique du droit, l’accélération technologique dans la fonction juridique, les défis liés à la protection des données personnelles et de la propriété intellectuelle, ainsi que les perspectives de la transformation numérique au Maroc et dans l’espace OHADA.

Cette édition du CBLF a été marquée par des échanges fructueux, offrant des éclairages précieux sur l’utilisation de l’intelligence artificielle comme un atout essentiel pour les professionnels du droit et les opérateurs économiques. Les interventions ont souligné les avantages de l’IA dans la recherche, la rédaction et la synthèse d’informations, tout en reconnaissant les défis à relever dans un avenir proche.

AL

