Carter’s, la marque américaine de mode pour enfants, s’étend au Maroc dans sa première incursion sur le continent africain. La société s’associera à la plateforme de e-commerce marocaine Wlidaty, spécialisée dans les articles pour mamans, bébés et enfants.

Les marques phares du groupe Carter’s, à savoir OshKosh B’gosh et Skip Hop, seront proposées en exclusivité sur Wlidaty.com avant que la société n’ouvre ses propres magasins dans le pays. Le partenariat devrait profiter aux deux entreprises, Carter’s élargissant sa présence internationale en s’installant sur le marché africain et Wlidaty renforçant sa position dans le secteur de la mode enfantine au Maroc.

Carter’s est connue pour ses vêtements et accessoires pour enfants pratiques et de haute qualité, tandis que Wlidaty propose une large gamme de produits de qualité pour les mères, les bébés et les enfants à des prix attractifs.

Partagez cet article :