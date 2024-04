Le projet de décret portant octroi de la carte spéciale pour les personnes en situation de handicap est « prêt et sera présenté prochainement en Conseil de gouvernement pour approbation », a affirmé mardi à la Chambre des conseillers, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Dans une réponse à une question orale autour de « l’octroi de la carte spéciale pour les personnes en situation de handicap », lue en son nom par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Seddiki, la ministre a indiqué que ce projet de décret comporte les conditions et la procédure d’octroi de cette carte et a été élaboré suivant une approche participative de l’ensemble des départements concernés.

La mouture finale du projet de décret est prête à l’issue de la tenue d’une série de réunions au Secrétariat général du gouvernement, a relevé la ministre, ajoutant que ce projet intervient après l’élaboration d’un nouveau système d’évaluation du handicap en tant que référence type pour déterminer l’invalidité.

Elle a souligné, à cet égard, que les principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé ont constitué la base de l’élaboration de ce système d’évaluation.

Par ailleurs, et dans le cadre des efforts permanents déployés pour le renforcement de la protection sociale et la promotion des droits des personnes en situation de handicap, Mme Hayar a annoncé le lancement en 2023 d’une étude réalisée par son département autour du « Panier de services de santé pour les personnes en situation de handicap dans le cadre du système de protection sociale ».

Elle a relevé, dans ce sens, que les résultats de cette étude, réalisée avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé et en partenariat avec l’Agence nationale d’assurance maladie et le ministère de la Santé et de la Protection sociale, seront bientôt présentés.

Répondant à une autre question orale autour de « l’aide et l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le monde rural », la ministre a évoqué l’adoption d’une nouvelle génération de programmes et de services au profit de cette catégorie dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi.

Une série de mesures ont été prises pour assurer la mise en œuvre de ce chantier, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme gouvernemental 2021-2026, avec une enveloppe de 500 MDH destinée à soutenir les associations des personnes en situation de handicap, a noté Mme Hayar.

Un total de 26.283 enfant en situation de handicap scolarisés ont bénéficié de ces chantiers, dont 27,24 % sont issus du monde rural, pour une enveloppe totale de 420 MDH en 2023, a ajouté la ministre.

Parmi les réalisations au profit de cette catégorie, la ministre a énuméré la mise à niveau et la digitalisation de 82 centres d’accueil et d’aide de personnes en situation de handicap, l’octroi des attestations de handicap à travers la plateforme électronique « Khadamaty » dont a bénéficié plus de 140.000 personnes entre 2021 et 2023, outre le financement en 2023 de 1830 projets générateurs de revenu et l’accompagnement de plus de 500 projets créés pour une enveloppe atteignant 89 MDH en 2023.

Le ministère a également veillé à poursuivre la mise en œuvre territoriale des accords de partenariat visant à améliorer l’accès des personnes en situation de handicap, scellés avec 26 collectivités territoriales, ainsi que la création en 2023 de 17 centres de prise en charge des personnes en situation de handicap, outre la digitalisation de 300 centres sociaux et le développement d’une plateforme électronique dédiée aux services d’accueil et d’orientation, a conclu Mme Hayar.

LNT avec Map

