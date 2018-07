PARTAGER Carmine, le service de car-sharing à Casablanca

Plutôt que de disposer d’une voiture personnelle qui reste l’essentiel de son temps immobile, le car-sharing est un service qui propose à son utilisateur une voiture qu’il ne finance que pour la durée de son besoin.

Présent en Europe et aux USA depuis des années, ce concept est introduit au Maroc par Mohammed Mrani Alaoui sous le nom de « Carmine ».

L’entreprise a démarré en 2015 à Casablanca avec 6 véhicules, et aujourd’hui Carmine compte 15 voitures et envisage d’augmenter sa flotte à 30 en 2019 et à 120 à l’horizon 2021.

Pour bénéficier de ce service il faudra s’inscrire sur internet ou à l’agence située sur la rue Biranzaranne, choisir une des 3 formules d’abonnement proposées et transmettre les documents requis en les scannant ou en les déposant à l’agence.

Une fois inscrit, il faudra télécharger l’application Carmine.ma, disponible sur iOS et Android et l’utiliser pour les réservations.

Une fois le véhicule réservé, il peut être ouvert grâce à la smart carte d’utilisateur que lui remet Carmine au moment de son abonnement.

Il peut ensuite être utilisé en toute liberté, puis ramener à la station de départ à la fin de la réservation.

Carmine a noué des partenariats avec Casa développement et l’ONCF afin de bénéficier de plusieurs parkings réservés avec des emplacements stratégiques.

Aujourd’hui, l’entreprise compte près de 400 abonnées et ambitionne de porter ce chiffre à 1350 en 2019.

LNT