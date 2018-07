PARTAGER Careem signe un protocole d’accord avec deux syndicats de taxis

Careem, entreprise offrant des services de réservation de voitures avec chauffeurs, annonce, vendredi avoir opéré un rapprochement avec deux des principaux syndicats de taxis au Maroc, à travers la signature d’un protocole d’accord avec l’Union nationale des taxis (UNT) et le Syndicat démocratique des transports (SDT).

Ces deux syndicats, qui représentent respectivement 5.000 et 1.700 taxis à travers le territoire national, vont fédérer leurs affiliés autour de ce projet structurant, indique vendredi un communiqué de Careem, qui précise que le protocole d’accord portera dans un premier temps sur la ville de Casablanca, avec la volonté, partagée par toutes les parties, d’élargir prochainement ce partenariat aux autres villes du royaume.

« Nous sommes fiers de notre présence au Maroc et nous le confirmons plus que jamais à travers notre rapprochement avec deux des plus importants syndicats de taxis au Maroc », a déclaré Ibrahim Manna, directeur général des marchés émergents chez Careem, cité dans le communiqué.

Pour sa part, Abdelmajid Malhin, secrétaire de l’UNT pour la région Casablanca-Settat, a souligné que « nos membres ont exprimé leur souhait de profiter des applications de transport disponibles et faire partie intégrante du concept de Smart City. Ensemble, nous avons fait le choix d’une application forte et fiable ».

De son côté, Samir Faraby, vice-secrétaire général du SDT, a fait valoir qu’ »avec Careem, nos conducteurs vont pouvoir bénéficier d’avantages matériels et d’un certains nombre de services proposés par l’entreprise ».

« Cette union apporte en outre une réelle valeur ajoutée à la population casablancaise, qui souffre de réels problèmes au niveau du transport (…) Les chauffeurs professionnels assisteront par ailleurs à des formations organisées par Careem en vue d’améliorer la qualité du service et répondre aux exigences nouvelles des clients », a-t-il ajouté.

Careem a été fondée en 2012 à Dubaï et opère dans plus de 100 villes réparties dans 15 pays en Afrique du Nord, au Proche-Orient, en Turquie et au Pakistan, avec plus de 24 millions d’utilisateurs et 850.000 capitaines dans ces différents marchés.

L’entreprise est présente au Maroc depuis 2015 et comptabilise plus de 300.000 usagers et des millions de courses effectuées.

LNT avec MAP