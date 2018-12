PARTAGER Careem, 300 000 passagers transportés en 3 ans au Maroc

Careem, société leader des VTC (voitures de transport avec chauffeur) dans la région MENA indique avoir fait accéder plus de 300 000 personnes à la mobilité durable depuis son lancement au Maroc, il y trois ans.

Présente au Maroc depuis 2015, Careem, souligne dans un communiqué, qu’elle joue »un rôle clé » dans la promotion d’un transport ouvert, accessible et sécurisé pour les Marocains et les touristes. Le leader des VTC dans la région MENA contribue, depuis son lancement, également à l’accélération de la transformation numérique du secteur des transports.

Considéré comme un des moyens de transport »les plus appréciés au Maroc », Careem fait savoir qu’elle a contribué à la création de 2.000 emplois et ambitionne d’en créer 100.000 autres dans les années à venir. La plateforme participe, en effet, »à réduire le poids de l’informel » et »à développer des économies formelles » auprès desquelles elle opère.

Grâce à l’application, les passagers peuvent s’informer sur leur »capitaine » avant la course, suivre leur itinéraire en temps réel et donner un feedback sur la qualité du transport. Les »capitaines » bénéficient quant à eux des mêmes fonctionnalités. La sécurité de chacun est donc assurée, avec un accès au service clientèle de Careem, qui est parmi »les plus avancés du secteur ».

Leader des VTC dans la région MENA avec un million de »capitaines », Careem transporte chaque année plus de 25 millions de personnes. Dans les 120 villes où la plate-forme connecte des chauffeurs et des passagers, l’entreprise s’impose comme »un allié majeur des politiques environnementales ».

LNT avec Cdp