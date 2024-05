CARE Maroc en collaboration avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, et avec le soutien d’Affaires Mondiales Canada et de l’Agence Française de Développement, a organisé le 22 mai à Rabat, une table-ronde intitulée « L’entrepreneuriat féminin durable comme vecteur de résilience et levier de la relance économique post-séisme ». Cet événement a rassemblé divers acteurs pour discuter du rôle crucial de l’entrepreneuriat féminin dans la reconstruction post-séisme.

La réunion visait à examiner les facteurs clés ayant contribué à la résilience des structures AVEC dans un contexte d’urgence, à analyser les obstacles et les opportunités spécifiques liés à la promotion de l’entrepreneuriat féminin durable après le séisme, à définir des actions et stratégies pour renforcer et promouvoir l’entrepreneuriat féminin durable dans le cadre de la relance économique, et enfin, à favoriser les échanges et le partage d’expériences réussies en matière d’entrepreneuriat féminin durable dans des contextes de relance post-catastrophe.

Le projet « Autonomisation des Femmes à travers l’Entrepreneuriat Durable / Femmes pour l’Environnement » de CARE Maroc vise à surmonter les obstacles rencontrés par les femmes dans leur quête d’autonomie économique, tout en combattant les stéréotypes de genre. En partenariat avec des acteurs locaux, ce projet a soutenu la création et l’accompagnement d’Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC), permettant à des femmes rurales de faibles revenus de la région de Marrakech-Safi de développer des activités génératrices de revenus durables, principalement dans les secteurs du textile et de l’agriculture.

Suite au séisme du 8 septembre 2023 qui a dévasté la région d’Al Haouz, perturbant gravement ces initiatives en détruisant les moyens de production et les sources de subsistance de nombreuses communautés, les structures AVEC ont démontré une résilience remarquable, facilitant non seulement la reprise des activités économiques mais aussi l’organisation de l’aide d’urgence, explique-t-)on auprès de CARE Maroc.

La rencontre a permis un échange fructueux entre les participants, partageant des points de vue et des pratiques réussies, et l’occasion d’écouter les femmes Leaders qui ont relaté leurs parcours respectifs dans le cadre des AVEC, en particulier l’impact sur leur vie et leurs communautés, ainsi que l’expérience du séisme, qui a contribué à renforcer leur résilience.

Les intervenants ont souligné l’importance de l’entrepreneuriat féminin comme moteur essentiel pour la relance économique post-séisme. Ils ont salué les initiatives telles que celle de CARE Maroc comme des modèles à suivre pour favoriser un développement inclusif et durable. Des recommandations ont également été formulées pour renforcer l’économie sociale et solidaire, notamment en adoptant des stratégies inclusives, en améliorant l’accès à l’information, en consolidant la coordination entre les intervenants, en développant et pérennisant l’accompagnement, et en institutionnalisant le statut des femmes leaders.

Partagez cet article :