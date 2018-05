PARTAGER CARE International Maroc : Le renforcement du préscolaire est nécessaire

Ces dernières années, le Maroc a entrepris plusieurs réformes dans le domaine de la formation et de l’éducation, inscrivant l’éducation préscolaire comme étape essentielle dans le système éducatif. En effet, l’enseignement préscolaire est un fondement éducatif essentiel à la réussite de l’enfant et lui permet de s’épanouir dès son plus jeune âge.

Ce sujet a été au centre d’un séminaire organisé à Rabat dans le cadre du projet « Réussir », visant la promotion du secteur. Cette initiative est lancée par Care International Maroc en collaboration avec le Corps Marocain Pour l’Enseignement Préscolaire et Near East Foundation, avec le concours des AREFs de Casablanca-Settat (Les directions provinciales de Sidi Bernoussi et Ain Sbaâ) et Marrakech-Safi.

Le séminaire était l’occasion de discuter de l’état des lieux de l’éducation préscolaire au Maroc, de présenter les résultats du projet et de partager les expériences et les recommandations visant l’amélioration de la qualité de ce secteur.

« Aujourd’hui, 658 000 enfants sont inscrits dans le préscolaire dont la qualité, l’accessibilité financière et géographique sont variables. Notre pays compte 1 350 000 enfants âgés de 3 à 6 ans. Plus de 50% d’enfants n’ont donc pas accès à ce droit. De plus, ce chiffre se réduit à 44% pour les petites filles pré-scolarisées, et à 28% de préscolarisation dans les régions rurales. La généralisation n’est donc pas encore atteinte. C’est pourquoi CARE International Maroc s’est joint à cette priorité nationale en s’alignant avec la nouvelle stratégie du Ministère de l’Education », a souligné Hlima Razkaoui, directrice de l’association CARE International Maroc.

Ainsi à ce jour, le projet « Réussir », expérimenté depuis trois ans dans les régions de Casablanca-Settat et de Marrakech-Safi, a pu améliorer l’infrastructure et les équipements de 39 unités préscolaires, et former près de 60 éducateurs et éducatrices, 36 gestionnaires et propriétaires des unités préscolaires ainsi que 9 cadres des institutions publiques responsables des 39 unités préscolaires. Le projet a également permis de sensibiliser et accompagner les parents des enfants dans les zones d’interventions.

Il est à noter que Care International Maroc est une ONG nationale d’aide au développement, de droit marocain. Elle intervient au Maroc depuis 2007 pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, dans les secteurs de l’éducation, du renforcement de la société civile et l’autonomisation économique des femmes.

AL