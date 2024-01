La compagnie vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme Shell Helix, incluant des produits tels que le Shell Helix Hybrid 0W20 pour véhicules hybrides, et les Shell Helix Ultra 0W20 C5 & 0W30 C2/C3 pour une meilleure protection des moteurs. Des formulations spécifiques comme le Shell Helix Ultra AR-L 5W30 & AG 5W30, et le Shell Helix HX8 ECT 5W30 & 5W40 C2/C3 sont également disponibles, témoignant de l’ambition de Vivo Energy Maroc envers une technologie de lubrification de pointe.

Pour VEM, il s’agit d’une réponse proactive aux changements du parc automobile national, qui connaît une montée en puissance des véhicules modernes, notamment des voitures hybrides : « Cette mise à jour stratégique de notre offre de lubrifiants est le résultat d’une analyse approfondie des tendances du marché et des besoins des véhicules modernes. Nous sommes fiers de présenter des solutions qui maximisent la performance et la durabilité des véhicules », explique Tarik Barakat, Directeur Lubrifiants de VEM.

En parallèle à cette offre produit enrichie, VEM étend son offre de services avec la multiplication des Shell Helix Service Centres. Ce concept créé en mai 2022 a atteint aujourd’hui 8 centres automobiles de proximité, répartis sur Casablanca, El Jadida, Agadir et Tanger, ouverts 7j/7. Ils accueillent tous types de clients, pour l’équipement, l’entretien ou la réparation de leurs véhicules, sans nécessité de prise de rendez-vous préalable. Ces centres, équipés de technologies modernes et animés par un personnel qualifié, visent à optimiser l’expérience client et réduire le temps d’attente en station-service : « Notre vision est de renforcer l’expérience client en mettant l’accent sur l’exclusivité et la qualité supérieure de nos offres. Chaque interaction avec nos clients est une opportunité de démontrer notre engagement envers l’excellence. Nous visons à proposer une offre complète, reflétant la forte valeur ajoutée de nos services et produits », précise Salwa Benslimane, Directrice Marketing de VEM.

Pour rappel, les lubrifiants Shell ont été classés premiers au niveau mondial par le rapport Kline & Company pour la 17ème année consécutive. Shell domine le marché avec une part de 11,6%, grâce à des investissements continus dans des produits premium, y compris les huiles Shell Helix, Shell Advance, Shell Rimula, ainsi que les marques industrielles Shell Tellus et Shell Gadus…

H.Z

