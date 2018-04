PARTAGER Caravane nationale de don de sang : Des résultats très positifs

Au cours de la caravane de don de sang, organisée par le ministère de la Santé du 19 février au 25 mars derniers, sous le slogan « le don de sang est la responsabilité de tous », 47161 poches de sang ont été collectées, dépassant largement l’objectif initial qui était fixé à 37100 poches, selon le bilan de cette caravane, rendu public mardi à Rabat.

Le document, présenté au Centre national de Transfusion sanguine et d’hématologie, indique que « cette initiative a été caractérisée par une forte mobilisation et traduite sur le terrain par l’ensemble des partenaires, à travers leur adhésion volontaire et totale dans l’opération, ce qui a permis de collecter un grand nombre de sachets sanguins dépassant toutes les attentes et contribuant à l’approvisionnement des besoins en sang de l’ensemble des hôpitaux du Royaume ».

Plus de 10.000 donneurs au Grand-Casablanca

Ainsi, le nombre de donneurs est réparti sur la région du Grand-Casablanca (11.090), Rabat (9.022), Marrakech (5.248), Fès (4.096), Oujda (3.426), Agadir (3.229), Tanger (2.675), Meknès (1.712), Béni Mellal (1.254), Tétouan (1.095), Safi (1.085), El Jadida (971), Al Hoceima (762), Errachidia (584), Laâyoune (470) et Ouarzazate (443), note le rapport, ajoutant que le stock national a atteint 13.838 poches de sang, correspondant au besoin de 18 jours.

Cette caravane s’inscrit dans la continuité des directives du Roi Mohammed VI, appelant l’ensemble des citoyens à faire preuve de solidarité et de générosité de manière générale et au don de sang en particulier, conformément à la politique du ministère visant à encourager les citoyens à donner leur sang afin de répondre aux besoins en termes de réserve et pallier le manque de sachets sanguins.

L’objectif de cette action vise à augmenter les stocks en produits sanguins au niveau des centres de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger, diffuser la culture du don de sang et atteindre un stock de sécurité en concentré de globules rouges égal ou supérieur à 7 jours d’exploitation.

Pour atteindre ce résultat, le ministère de la santé a déployé 1.075 points de collecte de sang, tous équipés d’installations nécessaires sous la supervision de 100 spécialistes de la transfusion sanguine.

LNT avec Map