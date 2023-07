La sélection marocaine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans de football et aux prochains Jeux Olympiques (Paris-2024), après sa victoire face au Mali par 4 tirs au but à 3 (2-2 après prolongations), mardi soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les Marocains ont ouvert la marque à la 14è minute par Zakaria El Ouahdi, avant que Mamady Diambou ne remette les pendules à l’heure à la 66è minute. Lors des prolongations, Amine El Ouazzani a redonné l’avantage aux nationaux (111è), mais Issoufi Maiga a égalisé pour le Mali cinq minutes plus tard (116è). Lors de la séance des tirs au but, les coéquipiers d’Abdessamad Ezzalzouli l’ont emporté 4 à 3. En finale, prévue samedi prochain, le Maroc sera opposé à l’Egypte, qui s’est imposée plus tôt face à la Guinée (1-0) lors de la première demi-finale.

Le match pour la troisième place mettra aux prises la Guinée et le Mali.

Le Maroc et l’Egypte ayant composté leurs billets pour les prochains JO, le 3è ticket des jeux olympiques reviendra à l’équipe classée 3è. La sélection qui occupera la 4è place pourra atteindre le prochain rendez-vous olympique, à condition de s’imposer en barrage face à une nation asiatique.

LNT avec MAP

Partagez cet article :