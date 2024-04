La sélection nationale de futsal s’est adjugée le titre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal (Maroc-2024) pour la troisième fois consécutive, en battant son homologue angolaise sur le score de 5 buts à 1, dimanche à la salle du Palais des Sports du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en finale de cette compétition continentale.

Les Lions de l’Atlas, brillants tout au long de cette CAN, ont également décroché leur billet pour la Coupe du monde de la discipline, prévue du 14 septembre au 6 octobre prochains en Ouzbékistan, à la faveur de leur victoire en demi-finale face à la Libye (6-0).

Soufiane Bourite, Idriss El Fenni, Soufiane El Mesrar, Anas El Ayyane et Bilal Bakkali sur penalty ont inscrit les buts du Maroc, tandis que Aderito Santos a été l’auteur de l’unique but de l’Angola.

Devant un public nombreux complètement acquis à leur cause, les Lions de l’Atlas ont fait face à des joueurs angolais surmotivés qui ont tenté du surprendre le gardien des Lions de l’Atlas, mais ont buté sur une défense solide des éléments nationaux qui ont répliqué par une pression sur le détenteur de balle et des attaques rapides pour ouvrir le score.

Les nombreuses tentatives de la sélection nationale se sont heurtées à la présence d’esprit du gardien angolais, Gabriel Domingos, avant le but salvateur de Soufiane Bourite.

En première période, les joueurs angolais ont fait preuve d’une grande ténacité offensive, menaçant sérieusement, à plusieurs reprises, la lucarne du gardien marocain, Abdelkrim Anbia.

A la reprise, les hommes de Hicham Dguig ont fait preuve d’une bonne maîtrise du match avec à la clé plusieurs occasions qui ont raté le filet de l’Angola qui a, de son côté, tenté de répliquer par des passes en profondeur.

Le gardien de l’équipe nationale, Abdelkrim Anbia s’est illustré également à plusieurs reprises pour stopper les tentatives des joueurs angolais.

Dans un match à haute intensité offensive de bout en bout, les Lions de l’Atlas ont dû batailler fort pour remporter leur troisième sacre continental face à une équipe angolaise coriace.

Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal (Maroc-2024) a été remis par le président de la FIFA, Gianni Infantino, au capitaine de l’équipe nationale du Maroc, Soufiane El Mesrar, en présence notamment du président de la Confédération africaine du football (CAF), Patrice Motsepe, du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, et du ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

Cette finale a été marquée également par la présence de membres de la CAF et de personnalités du monde du sport.

Le gardien des Lions de l’Atlas, Abdelkrim Anbia, a reçu le trophée du meilleur gardien de la CAN, Soufian Charraoui celui du meilleur buteur, tandis que Bilal Bakkali a été récompensé du trophée du meilleur joueur de la compétition.

La cérémonie de clôture de cette 7e édition de la CAN Maroc-2024, qui s’est tenue en amont de la rencontre Maroc-Angola, a été haute en couleurs et en lumières, avec des rythmes et des mélodies qui ont fait vibrer les nombreux supporters présents à la salle du Palais des Sports du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

LNT avec MAP

