La sélection marocaine, dirigée par l’entraîneur Walid Regragui, se prépare intensivement pour la compétition. Actuellement classée au 13è rang mondial et à la première place africaine à la fin de l’année 2023, l’équipe se présente comme l’archi-favorite du tournoi. Le tirage au sort les a placés dans le Groupe F aux côtés de la Tanzanie, la RD Congo et la Zambie.

En vue de la CAN, la sélection marocaine devait affronter la Sierra Léone en match amical, mais l’annulation du match prévu contre la Gambie a limité leurs opportunités de préparation. Cependant, le sélectionneur national Walid Regragui a planifié une rencontre amicale cruciale contre la Sierra Léone à San Pedro pour peaufiner les derniers réglages.

Les adversaires du Maroc dans le groupe F sont connus du public marocain puisque certains figurent dans le même groupe que le Maroc pour les qualifications africaines au Mondial-2026. La Tanzanie, malgré une défaite en amical contre l’Égypte, compte sur sa jeune équipe pour faire mieux que lors de sa dernière participation en 2019. La RD Congo cherche une revanche après avoir été éliminée par le Maroc lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Quant à la Zambie, elle sera, sauf surprise, un concurrent redoutable pour notre équipe nationale.

Azzedine Ounahi, milieu de terrain talentueux de l’Olympique de Marseille (OM) et international marocain, a déclaré dans une récente interview accordée à la chaîne « RMC Sport » que l’équipe nationale du Maroc sera prête à donner le meilleur d’elle-même lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire. Le joueur, qui a été un acteur clé lors du parcours exceptionnel des Lions de l’Atlas en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, a souligné que l’objectif principal est d’être à 100% lors de cette compétition.

« Être à 100% à la CAN, c’est ça le plus important », a affirmé Ounahi, mettant en lumière le changement de statut de l’équipe marocaine après leur impressionnante performance en Coupe du Monde. Il a souligné que le Maroc est maintenant considéré comme « l’équipe à battre », ce qui motive les joueurs à être concentrés et déterminés dans chaque match, que ce soit en amical ou en compétition.

Les lions de l’Atlas débuteront leur aventure dans la ville de San Pedro, où ils affronteront la Tanzanie le 17 janvier, la RD Congo le 21 janvier, et la Zambie le 24 janvier. Les supporters marocains attendent avec impatience de voir si l’équipe pourra répéter le succès de la Coupe du Monde 2022 et s’imposer comme la meilleure équipe d’Afrique. La CAN 2023 promet des moments de football palpitants et l’équipe marocaine est déterminée à briller sur la scène continentale.

