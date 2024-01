La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) voit la sélection nationale de football dans le groupe F avec la RD Congo, la Zambie, et la Tanzanie. Elle est favorite de sa poule. Des confrontations attendues se profilent dans le groupe A entre la Côte d’Ivoire, le pays hôte, et le Nigeria, ainsi que dans le groupe C entre le Sénégal, le champion en titre, et le Cameroun.

Les Lions de l’Atlas, après une demi-finale remarquable lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, sont des prétendants sérieux au titre continental. Ils doivent néanmoins surmonter la RD Congo, la deuxième favorite théorique du groupe F, et les autres équipes de la poule pour atteindre les huitièmes de finale et se rapprocher du trophée absent du Maroc depuis 1976. Les supporters marocains, généralement confiants, espèrent que les Lions afficheront le même niveau de jeu qu’au Qatar, même s’ils ne pourront pas compter cette fois-ci sur un statut d’outsiders qui leur avait si bien convenu…

Le groupe A présente un duel majeur entre la Côte d’Ivoire, pays hôte, et le Nigeria de Victor Osimhen, ainsi que la Guinée Équatoriale, quart de finaliste surprenant de l’édition précédente.

Dans le groupe C, le Sénégal, mené par Sadio Mané, doit défendre son titre face au Cameroun, troisième de la dernière CAN, un favori du groupe qui inclut aussi la Guinée et la Gambie.

L’Égypte de Mohamed Salah, dans le groupe B, vise à briller à nouveau, devant surpasser le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique.

L’Algérie, dans le groupe D, cherche à se racheter de son élimination précoce lors de la dernière édition, mais doit d’abord affronter le Burkina Faso, principal rival, la Mauritanie en forme, et l’Angola.

Le groupe E, avec la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Mali et la Namibie, promet des matchs intenses. Les Aigles de Carthage, en tête de leur groupe de qualification avec 14 points, sont les favoris, mais doivent se méfier de l’Afrique du Sud et du Mali, adversaires redoutables.

LNT