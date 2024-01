La sélection marocaine de football, qui s’apprête à disputer la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d’Ivoire, devra confirmer, lors de cette grand-messe du football africain, le parcours exceptionnel qu’elle a signé il y un peu plus d’un an à la Coupe du monde (Qatar-2022).

Forte d’une armada de joueurs évoluant dans les meilleurs championnats du monde, l’équipe nationale disputera cette CAN dans le costume d’archi-favori, dans la mesure où les hommes de Walid Regragui ont terminé l’année 2023 au 13è rang mondial et à la première place africaine.

La sélection marocaine, logée dans le groupe F qui comprend également la Tanzanie, la RD Congo et la Zambie, sera appelée à faire montre de beaucoup de prudence quand elle croisera des sélections qui n’ont rien à perdre et, pour qui, une victoire contre la quatrième nation au Mondial sera considérée d’ores et déjà comme un exploit.

En préparation à cette compétition, la sélection marocaine retrouvera la Sierra Léone, jeudi à San Pedro. Cette rencontre amicale est la seule programmée par le sélectionneur national Walid Regragui en prévision de la CAN, après l’annulation de celle initialement prévue face à la Gambie au Maroc.

Si les sélections tanzanienne et zambienne figurent dans le même groupe que le Maroc en qualifications africaines au Mondial-2026, la RD Congo affrontera le Maroc dans un match au goût de revanche.

Lors des précédentes confrontations entre le Maroc et la Tanzanie, la balance penche en faveur de la sélection marocaine avec quatre victoires, dont la plus récente (0-2) date du 21 novembre dernier en éliminatoires du Mondial 2026, contre 1 seule défaite.

La Tanzanie, qui s’est inclinée dimanche dernier en amical face à l’Egypte (2-0) ne compte pas, certes, à son palmarès un grand parcours en CAN, mais les « Taifa Stars » débarqueront en Côte d’Ivoire avec l’objectif affiché de faire mieux que lors de leur deuxième participation en 2019 en Égypte où ils avaient été éliminés à l’issue de la phase de groupes avec trois défaites.

De son côté, la RD Congo, qui a effectué un stage de préparation aux Emirats Arabes Unis ponctué de deux matches amicaux face à l’Angola et au Burkina Faso, cherchera à prendre sa revanche sur les Lions de l’Atlas, qui les avaient éliminés lors du match barrage de qualification au Mondial Qatar-2022.

Quant à la Zambie, un adversaire, certes, redoutable mais bien connu du public marocain, elle sera, sauf surprise, le principal concurrent du Maroc au 1er tour. Ainsi, lors de leurs 18 précédentes confrontations, entre 1973 et 2022, les Lions de l’Atlas ont signé 9 victoires, 3 nuls et 6 défaites.

Demi-finaliste de la CAN en 1982, 1990 et 1996, la Zambie avait créé la surprise en remportant la CAN 2012, alors sous la houlette de l’ancien sélectionneur national Hervé Renard.

« La concurrence s’annonce d’ores et déjà acharnée dans cette CAN avec la présence des meilleures sélections africaines et dont pas moins de huit pays peuvent prétendre au sacre final », a fait remarquer l’ancien international marocain Hassan Nader.

« La sélection marocaine, demi-finaliste du mondial Qatar-2022, doit tourner cette page et se focaliser sur la coupe d’Afrique», a averti l’ancien attaquant du club portugais de Benfica, soulignant que la tâche des protégés de Oualid Regragui « ne sera pas de tout repos ».

« En Afrique, le style de jeu est différent et les conditions du tournoi n’ont rien à voir avec celles de la Coupe du monde. Chaque match sera âprement disputé, mais étant donné la détermination des joueurs, nous sommes confiants en la capacité des Lions de l’Atlas de remporter le trophée », a-t-il déclaré à la MAP.

Même son de cloche chez l’ancien international marocain Khalid Raghib, qui a indiqué qu’il est temps que l’équipe nationale renoue avec ce trophée après une longue disette.

« Grâce à la qualité de ses joueurs, l’équipe nationale disputera cette CAN avec les faveurs des pronostics », a-t-il souligné dans une déclaration similaire.

Les coéquipiers de Yassine Bounou, qui disputeront leurs matches du 1er tour dans la ville de San Pedro (Sud-ouest), feront leur première sortie face à la Tanzanie, le 17 janvier, avant d’affronter la RD Congo, le 21 du même mois. Lors de la 3è et dernière journée du premier tour, l’équipe nationale sera opposée à la Zambie, le 24 janvier.

