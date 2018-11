PARTAGER Une campagne de dépistage du VIH durant le mois de novembre

Le ministère de la Santé organise du 1er novembre au 1er décembre 2018, la campagne nationale de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), sous le slogan ‘’Faites le test, la solution existe’’.

Initiée dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida 2018 et de la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le sida 2017-2021, cette campagne cible de tester 200.000 personnes, avec comme priorité les femmes enceintes en vue de prévenir les cas de transmission du VIH de la mère à l’enfant, les jeunes et les populations les plus exposées ou vulnérables au VIH, et ce en collaboration avec l’ensemble des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Parallèlement, une campagne de communication et de mobilisation sociale et communautaire sera lancée pour la sensibilisation sur l’importance de la prévention et la promotion du test VIH et la lutte contre toute forme de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, note le communiqué.

Sur les 20.000 personnes estimées vivant avec le VIH au Maroc, près de 30% ne connaîtraient pas leur statut sérologique et n’ont, par conséquent, pas accès au traitement.

Des centres de dépistage relevant du ministère de la Santé et des structures et unités mobiles de dépistage relevant des ONG thématiques, sont mis à la disposition à toute personne désirant faire le test du VIH qui est disponible gratuitement. Ces centres sont répertoriés sur une carte publiée sur les sites web du ministère de la Santé et ses pages facebook officielles.

LNT avec MAP