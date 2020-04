PARTAGER Campagne agricole : Le ministère de l’Agriculture prévoit seulement 30 millions de quintaux

La campagne agricole 2019-20, a enregistré une pluviométrie limitée à 205 mm au 22 avril 2020, en baisse de 34% par rapport à la moyenne de 30 ans (323,7 mm) et de 25% par rapport à la campagne précédente (282,1 mm) à la même date, annonce le ministère de l’Agriculture dans un communiqué. L’impact de cette faiblesse du volume des pluies a été exacerbé par leur mauvaise et irrégulière répartition spatiotemporelle. La campagne a ainsi connu de faibles précipitations à tous les stades de développement des céréales et a été également caractérisée par de longues périodes sèches (près de 40 jours) pendant les périodes de tallage et de montaison.

Dans ces conditions, au titre de la campagne 2019-20, l’estimation prévisionnelle de la production des trois céréales principales est de 30 Millions de quintaux, soit 42% de moins par rapport à la campagne précédente.

Il est à noter que malgré cette baisse prévisionnelle, l’approvisionnement du marché en céréales demeure assuré avec un stock couvrant l’approvisionnement du pays pour plus de 4,5 mois, précise le ministère. Ce stock est renouvelé en permanence à travers les différentes mesures prises à ce niveau afin de maintenir une régularité dans les disponibilités de céréales sur le marché national.

Cette production estimée est issue d’une superficie céréalière semée au titre de cette campagne de 4,3 millions Ha dont 2 millions d’Ha complètement perdus en termes de production céréalière en Bour. Une partie a été reconvertie en fourrage pour les animaux dans certaines zones. Par espèce, la production céréalière prévisionnelle se présente comme suit :

16,5 millions Qx de blé tendre ;

7,5 millions QX de blé dur et ;

5,8 millions Qx d’orge.

Malgré une conjoncture climatique difficile limitant la production céréalière et le contexte de l’urgence sanitaire actuel, le PIB agricole ne connaîtra pas une grande rétraction, tempère l’Agriculture. Les estimations provisoires montrent que cette baisse restera contenue autour 5%, et ce hors agroalimentaire grâce au comportement de toutes les autres filières de production (maraîchage, arboriculture, lait et viandes). Ainsi, le PIB Agricole devrait continuera à montrer une bonne résilience avec un palier supérieur à 105 Milliards DH.

En dehors des céréales, toutes les autres cultures affichent un état normal voire, pour certaines, supérieur à la campagne précédente.

En effet, l’arboriculture fruitière se comporte aussi bien pour les espèces qui entrent en production actuellement que pour les espèces en floraison et dont la production entrera sur les marchés à partir de septembre et les mois suivants. Cette phase de floraison, critique et déterminante des rendements, se passe dans des conditions favorables notamment de température et d’humidité. Les agrumes et les oliviers en particulier en stade de floraison affichent de bonnes perspectives de production si la situation climatique demeure favorable en mai-juin.

Pour les cultures annuelles, les assolements d’hiver sont bien équilibrés et assurent une production abondante et diversifiée pendant toute cette période printanière. Il s’agit des légumes (tomate, pomme de terre, oignons, aubergine, navets, artichauts, petit pois, etc.), de la canne et la betterave à sucre dont les récoltes ont déjà commencé. L’état des cultures laisse prévoir une bonne production. Dans certains périmètres comme le Tadla et le Gharb, les estimations prévoient des rendements records pour la betterave à sucre.

Par ailleurs, les assolements des cultures semées au printemps en grande partie dans les zones irriguées sont réalisés dans de bonnes conditions et permettront une bonne production. De mêmes, toutes les dispositions sont prises pour les assolements des cultures d’été dont la production est mise en marché pendant la période de septembre à décembre, qui coïncide avec le commencement de la nouvelle année agricole.

Pour le cheptel, les dernières pluies, et le lancement par le Ministère du programme de sauvegarde du cheptel ont contribué à l’amélioration de la situation des ressources fourragères des parcours. En effet, l’état des parcours s’est amélioré dans plusieurs régions et la production en ressources pastorales est en amélioration grandissante dans plusieurs régions. Avec les prévisions pluviométriques favorables des 2 prochaines semaines, il est attendu que cette situation évoluera encore.

Sur le plan sanitaire, les programmes de vaccination se poursuivent tel que programmé et le suivi des services de l’ONSSA font état d’un bon état sanitaire du cheptel.

