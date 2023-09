La production des trois céréales principales au titre de la campagne agricole 2022-2023 est de l’ordre de 55,1 millions de quintaux (Mqx) contre 34 Mqx lors de la campagne 2021-2022, soit une hausse de 61,8%.

Cette production est issue d’une superficie semée de 3,67 millions d’hectares en céréales principales, contre 3,57 millions hectares en 2021-2022, soit une hausse de 2,8%, a indiqué le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts dans un communiqué. Le rendement moyen au niveau national est de 15 quintaux par hectare (Qx/Ha), fait savoir le ministère dans son bilan de la campagne agricole 2022-2023, précisant que la production par espèce est de 29,8 Mqx de Blé tendre, 11,8 Mqx de blé dur et 13,5 Mqx d’orge.

Par ailleurs, le département relève que quatre régions participent à hauteur de 82,9% de la production nationale, à savoir, Fès-Meknès (27,1%), Rabat-Salé-Kénitra (26,5%), Casablanca-Settat (16,9%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (12,4%).

Et de noter que le stress thermique couplé au stress hydrique ayant touché les principales régions céréalières, a causé une baisse de la récolte céréalière. A ce titre, le ministère rappelle que la campagne agricole 2022-2023 est caractérisée par une pluviométrie faible, enregistrant à la date du 20 juillet 2023, un cumul pluviométrique national de 247 mm, soit une baisse de 32% par rapport à une campagne normale (362 mm) et une hausse de 22% par rapport à la campagne précédente (202 mm) à la même date.

LNT avec Map

