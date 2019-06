PARTAGER La californienne Privé Revaux arrive au Maroc en exclusivité chez Krys Casablanca

La marque de lunettes abordables Privé Revaux, créée en 2017 par David Schottenstein, Jamie Foxx, Hailee Steinfeld et Ashley Benson, qui cartonne outre-Atlantique, arrive au Maroc en exclusivité chez Krys Casablanca.

Les magasins Krys Casablanca accueillent ce véritable phénomène aux Etats-Unis, avec deux millions de paires vendues depuis son lancement en mai 2017.

Selon la direction de Krys Casablanca, Privé Revaux offre un large choix, du classique intemporel revisité, aux très tendances repérés sur les défilés des fashion weeks. Ainsi, la marque offre une gamme optique et solaire avec des verres polarisés, à travers trois collections solaires, hommes et femmes, dont une ligne anti-lumière bleue des écrans, disponibles dans les magasins Krys Casablanca. ‘‘Avec le lancement en exclusivité de Privé Revaux, au magasins Krys Casablanca, nous voulons reconquérir le marché de la lunette de soleil mode à petit prix qui échappe souvent aux magasins d’optique, en proposant à nos clients un produit résolument tendance qui ne sacrifie rien à nos exigences de qualité et de protection de la vue’’, explique Zineb Khairane, Directrice de Krys Casablanca.

Le succès de Privé Revaux aux Etats-Unis est impressionnant. La marque qui a bousculé le marché du solaire en associant qualité, style et prix accessible, est à présent disponible dans les trois boutiques du réseau Krys Casablanca.

Anfaplace Shopping center Avenue Mohamed Sijilmassi (Rond-point des sports)

Marina Shopping Center.

Construite exclusivement grâce au marketing viral, la marque s’est faite remarquer par son positionnement inattendu entre qualité, mini prix et promo 5 étoiles. Privé Revaux a d’abord été adoptée par les stars américaines les plus influentes du moment avant de connaître un succès commercial croissant.

Privé Revaux propose un large choix de solaires, intégrant à la fois des modèles intemporels et des modèles ultra-tendances, de qualité…

LNT