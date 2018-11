PARTAGER Caisse de compensation : Une dotation de plus de 17 MMDH en 2019

Le projet de loi des finances (PLF) relatif à l’exercice budgétaire de l’année 2019 prévoit une dotation totale de 17,67 milliards de dirhams (MMDH) au titre de la compensation, contre 13 MMDH en 2018.

Cette dotation sera destinée à soutenir les prix du gaz butane et les produits alimentaires (sucre et farine de blé tendre), indique le rapport sur la compensation accompagnant le PLF 2019, publié sur le site du ministère de l’Economie et des finances.

Ce rapport fait également ressortir qu’à fin juillet 2018, la charge relative au soutien des prix du gaz butane, du sucre et de farine de blé tendre est estimée à 9,79 MMDH, dont plus de 6,8 MMDH au titre du gaz butane, relevant que durant cette période, le cours moyen du pétrole brut s’est chiffré à 71,4 dollars/baril et celui du gaz butane à 515,4 dollars/tonne, alors que le taux de change du billet vert s’est élevé à 9,32 dirhams.

LNT avec Map