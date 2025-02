L’iconique Café del Mar s’apprête à faire son entrée sur la côte atlantique marocaine avec une ouverture prévue en avril 2025 au sein du Conrad Rabat Arzana. Connue pour son ambiance musicale unique, ses expériences sensorielles et ses couchers de soleil spectaculaires, cette nouvelle adresse viendra enrichir l’offre de loisirs et lifestyle de la capitale.

Créé en 1980 à Sant Antoni de Portmany, sur l’île espagnole d’Ibiza, Café del Mar est devenu une référence incontournable du lifestyle méditerranéen. Son concept allie musique lounge, gastronomie raffinée et cadre exceptionnel. Avec des établissements à Sydney, Bali, Abu Dhabi, Malte et Phuket, la marque attire une clientèle en quête d’expériences uniques dans des environnements exclusifs.

Fidèle à son identité, ce nouvel espace proposera un pool club élégant, des soirées DJ immersives et une cuisine inspirée de la Méditerranée. L’ambiance décontractée et sophistiquée de Café del Mar offrira aux visiteurs une expérience immersive, mettant en valeur la beauté du cadre naturel et l’atmosphère relaxante du Conrad Rabat Arzana.

LNT avec CdP

Partagez cet article :