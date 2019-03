PARTAGER CAF : L’arbitre de RS Berkane/Raja Casablanca suspendu 1 an

Le Camerounais Antoine Max Depadoux Effa Essouma a été suspendu un an suite aux « faiblesses notoires d’arbitrage et de mauvaises performances » constatées lors du match de la Coupe de la Confédération, entre la RS Berkane et le Raja Casablanca, a indiqué mardi la Confédération africaine de football (CAF).

La sanction, qui prend effet à partir de ce mardi, a été prise par la commission des arbitres de l’instance africaine, précise la même source.

La rencontre entre les deux équipes marocaines, disputée dimanche au stade municipal de Berkane pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération, s’est soldée par un score de parité (0-0).

A l’issue de la 4e journée, la Renaissance Berkane est leader du groupe A avec 8 points alors que le Raja (tenant du titre) est bon dernier avec 3 unités. Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.

LNT avec MAP