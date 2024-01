Lors de sa prise de parole au Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en décembre 2023, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a révélé que le nombre de travailleurs inscrits dans le régime général auprès de la CNSS a augmenté, passant de 3,7 millions en 2022 à 4 millions en 2023. Elle a également mentionné une croissance de la masse salariale déclarée, de 185 milliards de dirhams en 2022 à 204,4 milliards en 2023, ainsi qu’une hausse des cotisations recouvrables de 28 milliards à 30,8 milliards de dirhams.

La ministre a noté que le taux de recouvrement des cotisations s’est maintenu à 93% en 2023, avec une augmentation significative des revenus provenant du recouvrement forcé, passant de 3 milliards en 2022 à 4,25 milliards en 2023. Concernant le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) pour les employés, le nombre de bénéficiaires s’élève à 9,8 millions, avec une augmentation des cotisations recouvrables à 10,8 milliards de dirhams, contre 9,2 milliards en 2022.

En 2023, le montant total des indemnisations dues a atteint 7,6 milliards de dirhams, en hausse par rapport aux 6,5 milliards de l’année précédente. Pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les personnes exerçant une activité libérale, le nombre d’assurés principaux est passé à 1,9 million, avec des cotisations s’élevant à 3,4 milliards de dirhams (contre 3,1 milliards en 2022). Les indemnisations dues pour ce groupe ont également augmenté, atteignant 1,3 milliard en 2023, contre 500 millions l’année précédente.

Mme Fettah a souligné l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la loi cadre 09.21 relative à la protection sociale, en accord avec le chantier royal pour la généralisation de cette protection. Elle a évoqué les efforts de la CNSS pour l’année 2024 et son programme triennal 2024-2026, qui visent à renforcer la protection sociale, accélérer la digitalisation, améliorer la qualité des services, réformer le système de recouvrement, lutter contre la fraude sociale, et maîtriser les dépenses de l’AMO. Ces efforts comprennent aussi le développement des systèmes financiers et comptables, la valorisation du capital humain et le renforcement de la communication.

Le Conseil d’Administration de la CNSS, présidé par Nadia Fettah et en présence du directeur général Hassan Boubrik, a été l’occasion de présenter les plans d’action de la CNSS et d’examiner son budget pour l’année 2024.

Parmi les grandes nouveautés, il faut surtout retenir la décision d’attribuer des pensions aux retraités n’ayant pas atteint le seuil de 3.240 points nécessaires a été officiellement adoptée. Cette mesure, rapportée par plusieurs organes de presse, vise à instaurer une plus grande égalité entre les employés du secteur privé, tout en éliminant certaines discriminations auxquelles ils étaient confrontés.

Cette décision a été chaudement accueillie par les représentants syndicaux du Conseil d’administration de la CNSS. Ils ont déclaré que bien que le montant de la pension soit jugé « insuffisant » en raison de l’inflation actuelle dans le pays, cette mesure est perçue comme une victoire, fruit de « plusieurs années de lutte syndicale » et des efforts persistants au sein du Conseil d’administration de la CNSS pour atteindre cet objectif.

Selon nos collègues d’Al Ahdath Al Maghribia, cette nouvelle politique prévoit l’octroi d’une pension de 600 dirhams aux retraités ayant cumulé entre 1.320 et 1.704 points durant leur carrière. Ceux ayant accumulé entre 1.705 et 2.088 points recevront une pension de 700 dirhams, et celle-ci sera augmentée à 800 dirhams pour les retraités avec un total de points entre 2.089 et 2.472.

Le journal ajoute qu’une pension de 900 dirhams sera attribuée pour un total de points compris entre 2.473 et 2.856. Pour ceux ayant accumulé plus de points, la pension pourrait s’élever à 1.000 dirhams.

De plus, il est précisé que le paiement de ces pensions commencera de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2023.

LNT

