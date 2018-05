PARTAGER La BVC s’allie à IFC pour aider les entreprises marocaines à accéder au marché des capitaux

IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, s’associe à Bourse de Casablanca pour développer l’attractivité des entreprises marocaines vis-à-vis des investisseurs. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par IFC pour soutenir la création d’emplois et la croissance économique au Maroc.

IFC conseillera la BVC, dans sa stratégie d’accompagnement des PME dans les domaines de la gouvernance d’entreprise et de la communication financière. Ce programme vise à renforcer le rôle des PME, acteurs majeurs dans le développement de l’économie nationale et créateurs d’emplois, en encourageant leur éventuel projet d’introduction en Bourse dans l’optique, à terme, d’accéder à des capitaux nationaux et étrangers pour financer leur croissance et créer des emplois.

« Les PME constituent l’épine dorsale de l’économie marocaine », a déclaré Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca. « Nous sommes heureux du soutien d’IFC à ce programme, qui offrira aux entreprises marocaines l’accompagnement dont elles ont besoin pour trouver de nouvelles sources de financement plus sophistiquées et se préparer à une éventuelle future introduction en bourse pour soutenir leur croissance ».

L’offre d’accompagnement proposée par IFC et Bourse de Casablanca pourra bénéficier aux entreprises inscrites au programme ELITE au Maroc. ELITE est un programme développé par London Stock Exchange Group pour aider les entreprises à accéder aux différentes sources de financement du marché, notamment la bourse. Lancé en avril 2016, ELITE Maroc compte à ce jour 48 entreprises.

« Au Maroc, les PME se tournent vers les banques pour répondre à leurs besoins de financement car elles manquent d’alternatives, et notamment d’instruments de marché, pour financer leur croissance », a déclaré Xavier Reille, Directeur d’IFC pour la région Maghreb. « Le partenariat d’IFC avec Bourse de Casablanca et son intégration au programme ELITE aideront les PME marocaines à fort potentiel à accéder aux marchés financiers pour croître et innover ».

Pour IFC, ce projet s’inscrit dans le cadre des actions menées pour soutenir le développement du marché marocain des capitaux, la création d’emplois ainsi que la croissance économique. Le portefeuille d’investissements d’IFC au Maroc totalise près de 300 millions de dollars. IFC accompagne également ses clients au travers d’un programme diversifié de services de conseil et d’assistance technique.

LNT avec CdP