Les analystes de la société de bourse M.S.IN ont valorisé le titre de Marsa Maroc à 224,5 dirhams, soit une décote de 5,9% par rapport au cours du 28 décembre 2020 et proposent aux investisseurs de renforcer le titre dans les portefeuilles.

Ces analystes tablent sur un taux de croissance annuel moyen de 6,4% du chiffre d’affaires (CA), porté par une hausse des revenus de l’activité de prestation de manutention et stockage (+7,2%) et du CA des services rendus aux navires (+4,0%), précise M.S.IN dans une nouvelle note de recherche rendue publique lundi. La croissance (2020e – 2029p) de 7,2% de l’activité de prestation de manutention et stockage s’explique par la mise en service en 2021 de l’activité transbordement de conteneurs au port « Tanger Med II » qui devrait positionner le groupe dans un nouveau marché, la tendance positive continuelle du trafic conteneurs en lien avec le renforcement du parc d’équipements aux ports de Casablanca et d’Agadir, ainsi que par la poursuite de la croissance linéaire du segment des vracs solides (+4%), portée principalement par la bonne tenue des trafics des Céréales, Engrais, Phosphate et Charbon.

Elle est aussi due à la baisse continuelle des vracs liquides, causée par le recul important du trafic d’hydrocarbures depuis l’arrêt de l’activité de la SAMIR et l’évolution favorable du trafic des véhicules et engins qui s’explique par la bonne performance des importations et des exportations d’automobile. Ce secteur est jugé prioritaire dans le plan de développement du secteur industriel marocain.

Et de conclure que la valeur Marsa Maroc offre à la fois un potentiel de croissance significatif et un rendement intéressant.

LNT avec Map