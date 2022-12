Burj Capital, le fonds d’investissement dédié à la PME et dirigé par Karim Ayouche, annonce sa prise de contrôle de MOTOMANIA, leader national de l’équipement motos et motards, et importateur – distributeur de Peugeot Motocycles.

En quelques années et grâce à une croissance soutenue du marché marocain, Motomania a assis son leadership sur le retail motocycle au Maroc et a consolidé sa position d’importateur de marques prestigieuses, se préparant ainsi et depuis plusieurs mois à ouvrir son tour de table pour accélérer son développement.

Par cette opération, Burj Capital poursuit activement sa stratégie de croissance dans ce secteur, après l’acquisition de Legendco et de MK Motors, importateurs et distributeurs de motos grosses cylindrées et de loisir.

« Grâce à cette acquisition, nous devenons un acteur significatif au Maroc en couvrant l’ensemble des segments de ce marché, et en position favorable au regard des mutations à venir, notamment le développement de la production et de la distribution de véhicules électriques », affirme Mr Otmane Jamil, fondateur de Motomania, désormais investi par Burj Capital de la direction et de la mise en œuvre des synergies de ce nouveau pôle d’activité.

Cdp