Bugshan Automotive Group (BAG) a annoncé la création de BAG CAPITAL, une filiale stratégique dédiée aux services de financement et d’assurance automobile. Ce projet reflète l’engagement du Groupe à innover et anticiper les besoins des clients, tout en soutenant la croissance du secteur de la mobilité au Maroc.

Une Stratégie Visionnaire au Service de la Customer Centricity

Le lancement de BAG CAPITAL s’inscrit dans la vision ambitieuse de développement portée par le Groupe BAG. Exclusivement dédiée aux marques phares du Groupe — Hyundai, Changan, Tata, Dongfeng, Aston Martin et Global Occaz — cette nouvelle captive financière propose des solutions novatrices de financement et d’assurance.

« BAG CAPITAL traduit notre vision d’une mobilité réinventée. En alliant accessibilité, innovation et fiabilité, cette filiale nous permet de consolider notre position de leader tout en répondant sur mesure aux attentes de nos clients », a déclaré M. Oussama Berrada, Directeur Général du Groupe BAG.

Une Offre Complète et Personnalisée

Dès début 2025, BAG CAPITAL offrira une gamme de services adaptés aux besoins des particuliers, professionnels et grandes entreprises.

M. Youssef Bennis, Directeur Général de BAG CAPITAL, précise :

« La principale mission de cette captive est de concevoir les meilleures offres de financement et d’assurance pour les acquéreurs de véhicules neufs et d’occasion des marques du Groupe BAG. Cette approche vise à rendre l’expérience client fluide et intuitive, répondant ainsi aux enjeux d’accessibilité et de satisfaction. »

Parmi les services proposés :

•Des solutions personnalisées pour l’acquisition de véhicules neufs et d’occasion.

•Des packages d’assurance modulables et optimisés pour répondre aux attentes variées des clients.

•Des offres spécifiques pour les particuliers, les flottes d’entreprises et les professionnels spécialisés.

M. Bennis ajoute : « Le Groupe misera sur des partenariats solides avec les principaux acteurs nationaux du financement et de l’assurance pour positionner BAG CAPITAL comme un acteur clé de la compétitivité économique dans le domaine de la mobilité. »

Une Vision Durable et Engagée

Au-delà de sa mission financière, BAG CAPITAL vise à accompagner la transition vers une mobilité plus propre et intelligente en s’appuyant sur trois axes stratégiques :

•Soutien à la mobilité propre : des offres avantageuses pour les véhicules écoresponsables.

•Partenariats stratégiques : collaborations actives avec des acteurs majeurs pour développer des solutions adaptées au marché marocain.

•Réduction de l’empreinte carbone : dématérialisation des processus de financement et d’assurance.

En intégrant ces dimensions, BAG CAPITAL aspire à devenir un catalyseur de transformation dans le secteur de la mobilité, tout en anticipant les défis futurs grâce à une approche agile et innovante.

Avec BAG CAPITAL, le Groupe BAG réaffirme sa volonté de promouvoir une mobilité accessible, durable et tournée vers l’avenir.

LNT avec Cdp

Partagez cet article :