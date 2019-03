PARTAGER BTP : Fenie Brossette et Condor, partenaires pour des solutions innovantes

Lors d’un séminaire organisé récemment à Casablanca sous le thème ‘’ Vente et location des nouvelles solutions de coffrages’’, Fenie Brossette et son partenaire Condor ont présenté des nouvelles solutions de coffrages verticaux et horizontaux les plus innovantes. Divers types de produits ont ainsi été passés en revue, dont notamment les coffrages poteaux et voiles Optimo Galvanise, les coffrages de voile Haliform, les coffrages de dalles Alu Gd, les étais Econ / CEP et le coffrage circulaire. Plusieurs exemples d’utilisation des coffrages Condor ont été présentés, du métro de Naples en Italie aux viaducs de l’autoroute A6 en France, des plateformes d’extraction de gaz à Pointe-Noire au Congo, à la manutention des réservoirs de pétrole à Antananarivo à Madagascar, en passant par différents autres projets au Maroc, Tunisie, Lybie, Algérie, Mauritanie, Cote d’Ivoire, Australie, Amérique du Sud, Moyen-Orient ainsi qu’au Canada. Grâce à cette expertise éprouvée au Maroc, Fenie Brossette et Condor s’allient également pour prospecter le marché ivoirien où plusieurs projets sont en cours d’étude. Pour rappel, le partenariat entre Fenie Brossette, acteur majeur et reconnu sur le marché marocain du secteur des travaux publics et Condor Italie, grand opérateur dans le domaine de la conception, la production, la vente et la location d’échafaudage et coffrage en Italie, et partout dans le monde, est effectif depuis plus de trois ans. Il a permis de mettre à la disposition des professionnels qui réalisent les fondations, murs, planchers, dalles en béton, escaliers et poutres, des outils qui possèdent des caractéristiques techniques spécifiques, le distinguant par rapport à d’autres coffrages et à même d’augmenter leur productivité. Les coffrages Condor sont aussi indiqués lorsqu’il s’agit de la construction d’ouvrages d’art comme les ponts, les barrages, les viaducs et les plateformes d’extraction de gaz et pétrole.

M.K