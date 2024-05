La 6ème édition du BTP Expo & Forum, sur le thème « Construire le Maroc de Demain : Horizon 2030 », sera tenue du 29 mai au 1er juin 2024, au Marrakech Parc Expo. Avec plus de 150 exposants nationaux et internationaux représentant 25 pays, et près de 40 000 visiteurs professionnels attendus, BTP Expo ambitionne d’offrir une plateforme pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat et d’investissement. Les exposants auront l’occasion d’explorer les dernières innovations, tandis que les visiteurs professionnels pourront renforcer leur réseautage et découvrir les tendances et enjeux qui façonneront le futur du BTP national et international.

Il est quand même important de rappeler que le secteur du BTP occupe aujourd’hui une place cruciale dans l’économie nationale du Maroc, soit plus de 6% de la valeur ajoutée produite. Le secteur contribue ainsi significativement, avec plus de 50%, à la formation brute des capitaux fixes (FBCF). De plus, il assure l’emploi de plus de 1,2 million de personnes. Malgré les défis rencontrés ces dernières années, tels que la pandémie de Covid-19, les tensions géopolitiques comme la crise Russo-Ukrainienne et la guerre sur Gaza, ainsi que les événements naturels tels que la sécheresse persistante et les tremblements de terre, le secteur demeure résilient. La situation économique marquée par la dégradation du pouvoir d’achat et l’inflation n’a pas entamé sa vitalité.

Avec l’ambition du Maroc de devenir un hub Afrique-Amériques-Europe, les perspectives de projets transnationaux sont plus prometteuses que jamais. Des initiatives telles que l’Initiative de l’Atlantique et le Gazoduc Nigéria-Maroc ouvrent de nouvelles voies de collaboration et d’opportunités d’affaires. De plus, la préparation du pays à accueillir des événements sportifs d’envergure continentale et mondiale, signifie d’importants projets de modernisation à tous les niveaux, offrant un terrain fertile pour les acteurs du BTP désireux de se positionner sur des projets de dimension mondiale.

Dans ce contexte, cette 6ème édition se présente comme un catalyseur de cette dynamique, offrant un espace d’échange propice au réseautage, au partage d’expériences et à la découverte des dernières innovations et technologies. Il couvrira une large gamme de secteurs d’activité essentiels, comprenant notamment les infrastructures et les transports, le second œuvre, la promotion immobilière, les matériaux de construction, les équipements électriques, les engins et matériels du BTP, ainsi que de nombreux autres domaines clés de l’industrie.

Le Forum BTP qui accompagne le salon vise à informer les participants des dernières innovations, à préparer l’écosystème du BTP aux grands chantiers à venir, à mettre en lumière les success-stories des entreprises nationales et à promouvoir la collaboration entre les acteurs du secteur. Il comprend cinq conférences scientifiques essentielles. La 1ère Conférence explore la « Vision 2030 », incluant l’Initiative Atlantique et la Coupe du Monde 2030. La 2ème conférence se concentre sur l’eau, couvrant les infrastructures hydrauliques et la rationalisation. La 3ème aborde l’Habitat, avec un focus sur le logement aidé et la reconstruction post-séisme. La 4ème met en lumière les Grands chantiers BTP, incluant les stades, les ports et les routes. Enfin, la dernière conférence se penche sur la Durabilité et la Sécurité dans le BTP, incluant l’efficacité énergétique et la résilience des infrastructures.

Les organisateurs proposeront également des sessions B2B et des démonstrations de matériels BTP, sachant que le salon et le forum sont ouverts aux professionnels mais également au grand public.

En ce début de 2024, toutes ces perspectives prometteuses incitent les acteurs de l’écosystème du BTP, tant privés que publics, à une mobilisation générale pour relever ces défis. Les professionnels du secteur sont ainsi appelés à s’adapter à la conjoncture et de se moderniser, tout en engageant des réformes structurelles pour répondre aux exigences de l’industrie du BTP du 21ème siècle…

H.Z

