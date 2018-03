BTI Bank ouvre deux nouvelles agences à Casablanca et Rabat

BTI Bank, banque participative de nouvelle génération née de l’alliance d’Al Baraka Banking Group, leader mondial dans le domaine de la banque participative et de BMCE Bank Of Africa, développe son expansion à travers le Maroc. Elle prévoit l’ouverture le 28 mars d’une agence à Casablanca et d’une autre à Rabat Agdal le 04 avril 2018.

Après son lancement à Casablanca le 26 décembre dernier, la banque poursuit le déploiement de son assise à travers le Royaume dans le cadre de sa stratégie de proximité avec sa clientèle.

« BTI Bank est une banque participative qui comprend les besoins de ses clients afin d’y répondre grâce à des solutions aussi innovantes que pertinentes. Pour cela, nous nous devons les accompagner perpétuellement. C’est d’ailleurs dans cette optique que, parallèlement à l’ouverture de nouvelles agences pour mieux accompagner nos clients, nous participons cette année au salon Auto-Expo 2018, une première pour une banque participative. Notre ambition est de pouvoir expliquer directement aux visiteurs les avantages de la Mourabaha auto, une solution performante et en ligne droite avec leurs valeurs. » précise Mohamed Maarouf, Directeur Général de BTI Bank.

37 agences d’ici 2022

Avec l’ouverture d’une seconde agence à Casablanca (33, avenue 2 Mars) et d’une première agence à Rabat Agdal (26 – Angle avenue Al Abtal et rue Tansift), la banque poursuit son engagement et sa volonté d’accroitre sa présence aussi bien sur le web qu’à travers le Maroc. Dans ce sens, BTI Bank prévoit le développement d’un réseau physique qui devrait compter, d’ici 2022, 37 agences sur l’ensemble du territoire.