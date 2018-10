PARTAGER BTI Bank élue « Service Client de l’Année Maroc 2019 » dans la catégorie « Banque participative »

BTI Bank a reçu le prix du meilleur service client de l’année 2019 dans la catégorie « Banque participative », lors de la deuxième édition de remise des prix « Elu Meilleur Service Client de l’Année » au Maroc.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette distinction. Elle récompense notre dévouement et atteste de la politique qualité que nous avons su rapidement mettre en place au sein de notre institution », a déclaré Mohamed Maarouf, Directeur Général de BTI Bank.

Selon le communiqué, un an seulement après son lancement sur le marché désormais très disputé par les banques participatives, BTI Bank a su s’imposer à travers une offre qui se caractérise par sa diversité et son adaptation aux attentes de la clientèle. Les particuliers profitent d’un large panel de comptes et de cartes bancaires, financement immobilier, automobile et équipement et gestion des dépôts. Les professionnels et entreprises quant à eux bénéficient de services sur mesure ainsi que de l’accompagnement personnalisé de la banque participative.

« Ce label représente également un défi sans cesse renouvelé. A l’avenir, nous nous imposerons un objectif d’excellence, en vue de maintenir ce niveau de qualité et de capitaliser sur les acquis. La qualité est désormais un standard dans notre politique et culture d’entreprise », a ajouté Mohamed Maarouf.

LNT avec CdP