BTI Bank accueille le 27ème meeting stratégique d'Al Baraka Banking Group

La banque participative marocaine BTI Bank accueille, les 3 et 4 juillet à Casablanca, le 27ème meeting stratégique d’Al Baraka Banking Group (ABG), a annoncé, mercredi, la banque dans un communiqué.

Cet événement de portée internationale, connait la participation du président du conseil d’administration ainsi que du PDG du groupe ABG, et rassemble l’ensemble des directeurs généraux des filiales d’Al Baraka Banking Group à travers le monde, a indiqué la même source.

Organisée semestriellement, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Groupe bancaire visant à renforcer son positionnement de leader et son statut de pionnier dans le secteur de la finance participative aux niveaux régional et international.

A cette occasion, les membres des différents directoires procéderont à l’évaluation des diverses initiatives stratégiques mises en place par le Groupe en vue d’établir un plan d’action pour le deuxième semestre 2019 et au-delà. Ce dernier sera décliné et adapté localement pour chacune des filiales du Groupe.

A travers cet événement, BTI Bank ambitionne de promouvoir l’investissement financier au Maroc et le développement du marché participatif dans le Royaume.

Cité par le communiqué, le Directeur général de BTI Bank, Mohamed Maarouf, a indiqué que l’organisation de cette rencontre stratégique au Maroc n’est pas anodine et souligne l’importance et l’intérêt croissants accordés à cette partie du continent.

Pour renforcer son implantation réussie dans le paysage bancaire participatif marocain, BTI Bank s’appuie sur l’expérience de ses fondateurs, BMCE Bank Of Africa et Al Baraka Banking Group, afin de continuer de développer sa compétitivité, de se conformer aux meilleures normes de gouvernance et d’entériner une numérisation intelligente de ses processus et activités.

Cette synergie avec sa maison-mère permet en outre à BTI Bank de se développer à un rythme soutenu depuis son lancement en 2017 à la faveur d’une stratégie commerciale articulée autour de la proximité client et de produits participatifs personnalisés.

Le groupe ABG est le leader mondial sur le marché de la finance islamique. Il est présent dans 17 pays à travers le monde notamment en Jordanie, Indonésie, Pakistan, Bahreïn, Tunisie, Libye, Arabie saoudite, Soudan, Syrie, Liban, Iraq, Allemagne et au Maroc.

BTI Bank est une banque participative marocaine créée en 2017. Elle est une filiale de la banque marocaine BMCE Bank of Africa (51%) et Al Baraka Banking Group (49%). A ce jour, BTI Bank compte 4 agences, en plus de la banque en ligne BTInet et envisage de porter son réseau à 37 agences d’ici 2022.

LNT avec MAP