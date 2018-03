PARTAGER Bruno Mars à Mawazine 2018 pour son premier concert en Afrique

Le festival Mawazine Rythmes du Monde est de retour ! Considéré comme la seconde plus grande manifestation musicale de la planète, l’événement culturel le plus attendu ouvrira le bal de l’été et aura lieu du 22 au 30 juin 2018. Et pour sa 17e édition, Mawazine promet d’ores et déjà une programmation à vous couper le souffle. Au menu : un mix des plus grandes stars du répertoire occidental et arabe, ainsi qu’une sélection des meilleurs talents de la scène marocaine qui seront à l’affiche de plus de la moitié des concerts prévus sur les six scènes du festival.

Reconnu et plébiscité par les artistes du monde entier, Mawazine sera une fois encore à la hauteur de sa légende. Et de la plus belle des manières ! Organisatrice du festival, l’Association Maroc Cultures annonce la venue de l’une des plus grandes célébrités du moment : Bruno Mars, qui se produira pour la première fois en Afrique le mercredi 27 juin à Rabat sur la scène de l’OLM-Souissi.

Récompensé à plusieurs reprises aux Grammy Awards, plébiscité pendant le Super Bowl, suivi par plus de 150 millions de fans sur les réseaux sociaux, auteur du cinquième clip le plus vu de tous les temps avec plus de trois milliards de vues sur YouTube… Bruno Mars est l’homme de tous les records et sa venue au Maroc sera un temps fort historique pour le festival Mawazine Rythmes du Monde !

LNT avec Cdp