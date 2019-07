PARTAGER La BritCham soutient l’implémentation du système éducatif britannique au Maroc

La Chambre de Commerce Britannique pour la Maroc (BritCham), en partenariat avec l’Ambassade de Grande-Bretagne au Maroc ; le DIT (Department for International Trade) et sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; organisent du 1er au 4 juillet 2019, une mission centrée sur l’éducation, en présence d’une dizaine de représentants d’écoles Britanniques de renom.

Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord maroco-britannique sur l’éducation ; adopté le 28 mai à l’unanimité par la Chambre des Représentants ; a pour objectif de créer des opportunités de partenariat entre les écoles Britanniques et les Investisseurs marocains souhaitant adopter le modèle britannique en tant que système éducatif, à promouvoir au Maroc.

« L’expertise britannique en matière d’éducation peut s’avérer d’une grande utilité pour le Maroc. Il apportera de l’innovation et la diversification aux programmes pédagogiques proposés à nos étudiants marocains. Il constituera également une porte d’accès à des opportunités inégalées ; permettant aux étudiants de poursuivre leurs études dans des universités britanniques et d’encourager les échanges universitaires entre les deux. » Témoigne Mme Ilham Bennis, Directrice Générale de la BritCham.

« Cette mission témoigne de la conviction des deux pays à renforcer la coopération mutuellement bénéfique dans le domaine de l’éducation et à faciliter la réalisation des objectifs escomptés. » ajoute Mme Bennis.

La Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc, ayant pour mission de promouvoir les échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni continue à œuvrer, depuis 1923, pour le renforcement des relations bilatérales et la multiplication des opportunités d’affaires, tous secteurs confondus.

LNT avec CdP