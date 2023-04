Les bovins importés du Brésil vers le Maroc figurent parmi les meilleures races commercialisées à l’échelle mondiale, a indiqué, mercredi au Forum de la MAP, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

En réponse aux questions des journalistes lors du Forum de la MAP organisé sous le thème : « Génération Green, une stratégie au service de la sécurité alimentaire du Maroc », M. Sadiki a expliqué qu’il s’agit de la race bovine brésilienne « Nélore », qui constitue l’une des meilleures races bovines au monde.

Il a, en outre, souligné que la mesure d’importation des bovins vise essentiellement à assurer un approvisionnement normal du marché national et la stabilité des prix des viandes rouges pour les consommateurs.

Dans le même sillage, le ministre a relevé que la préservation de la stabilité des prix des viandes rouges nécessite la protection du bétail national destiné à l’abattage, à travers le recours à l’importation. Évoquant la qualité des bovins importés, le ministre a assuré qu’ils ont été soumis à un processus de contrôle rigoureux imposé par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), ajoutant que cette race est d’une haute qualité et dispose d’excellentes caractéristiques.

Par ailleurs, M.Sadiki a fait savoir que le Brésil exporte près d’un million de têtes de bovins par an, et près de 2,4 millions de viandes. Lors de sa présentation, le ministre a présenté les mesures prévues dans le cadre de la stratégie « Génération Green », qui vient consolider les acquis du Plan Maroc Vert notamment en termes de croissance et de durabilité du secteur agricole.

Il a également présenté les objectifs fixés par cette stratégie ambitieuse en vue d’assurer la souveraineté et la sécurité alimentaires en harmonie avec les potentialités qu’offrent les régions et les territoires du Royaume.

Devenu un espace de débat sur les questions d’actualité politique, économique, culturelle et sociale, le Forum de la MAP réunit des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons, ainsi que des représentants des médias.

