Boussaid en déplacement à Londres pour le « Uk-Morocco Trade & Investment Forum »

Le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Mohamed Boussaid, dirigera une délégation de hauts représentants gouvernementaux et de chefs d’entreprises vers Londres pour le forum sur le commerce et l’investissement ‘UK-Morocco Trade & Investment Forum 2018’. Le Forum se tiendra à la Mansion House, au cœur de la City de Londres, le 27 mars 2018.

Ce Forum permettra de présenter les énormes opportunités offertes par le Maroc, dans le pays ainsi qu’au-delà en tant que portail stratégique pour la région, pour encourager les investissements étrangers d’entreprises et investisseurs intéressés par les sessions du Forum suivantes :

Les relations commerciales entre le Royaume-Uni et le Maroc, session dirigée par le Lord Sheikh.

Les industries d’aujourd’hui, le tourisme et les opportunit é s de croissance, session dirigée par Dr Najat Benchiba, Fondatrice, Gazelle Advisory Group.

L'environnement, les ressources naturelles et le potentiel des énergies renouvelables, session dirigée Sir Henry Bellingham, Membre du Parlement, Ancien Ministre des Affaires Africaines.

Le forum offre aussi l’occasion aux délégués de contribuer au renforcement des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc.

LNT avec CdP