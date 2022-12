La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation a organisé, le mercredi 21 décembre 2022 à Rabat, la cérémonie de célébration de la 20ème promotion des boursiers ISTIHQAQ. Elle a été présidée par Monsieur Youssef EL BAKKALI, Président de la Fondation, en présence de Monsieur Youssef BELQASMI, Secrétaire Général du département de l’Education Nationale au Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports. De nombreuses personnalités publiques et d’acteurs des secteurs de l’Education-Formation ont également pris part à cet événement.

D’une valeur de 30.000 DH, échelonnée sur 3 années d’études, la bourse ISTIHQAQ est accordée chaque année, aux bacheliers, issus de la famille de l’enseignement, qui ont réussi leur baccalauréat avec la mention Très Bien et qui poursuivent leurs études universitaires au Maroc.

Cette année, la Fondation compte plus de 2000 boursiers dont 62% de filles et 38% de garçons. L’école publique et privée sont représentées respectivement par 51% et 49% des boursiers.

S’agissant de la répartition par filière, 70% des lauréats ont décroché leur baccalauréat en sciences expérimentales tandis que 18% sont titulaires d’un baccalauréat en sciences mathématiques A et B.

Quant à leur orientation après le baccalauréat, il est à noter 26% de ces étudiants sont inscrits dans les facultés de médecine et de pharmacie, 24% dans les classes préparatoires, 23% dans les écoles d’ingénierie, et 16% dans les facultés multidisciplinaires.

De 2003 à 2022, la bourse ISTIHQAQ a été décernée à plus de 18.700 personnes qui poursuivent actuellement des cursus universitaires et professionnels prometteurs dans des secteurs vitaux (santé, ingénierie, industrie, etc). La Fondation a déboursé près de 488 millions de DH depuis le démarrage de cette prestation.

Cdp

